Udinese-Monza / Ballottaggio in attacco per Palladino: Petagna vs Gytkjaer

La partita è domani pomeriggio e Udinese-Monza sarà un incontro fondamentale. Petagna è ancora fuori ed ecco chi lo sostituirà sul campo

L'Udinese si avvicina a grandi passi al prossimo incontro di campionato. Il Monza di Raffaele Palladino non sarà sicuramente un incontro semplice. I brianzoli non stanno ottenendo grandi risultati in questo ultimo periodo e di conseguenza non vedono l'ora di scendere in campo per poter collezionare dei punti importanti in vista del finale di campionato. Allo stesso tempo c'è un ballottaggio che sta tenendo tutti sulle spine e riguarda il centravanti titolare nel corso del prossimo incontro. Il calciatore messo sotto osservazione è Andrea Petagna. Il suo avversario, invece, è il bomber che ha condotto i brianzoli alla promozione nella massima serie del calcio italiano: Gytkjaer. La sfida è partita ed ecco chi è in vantaggio al momento.

In questo istante dovrebbe partire dall'inizio il numero nove danese. Gytkjaer non ha trovato molto spazio nel corso di questa stagione e di conseguenza potrebbe avere la sua grande chance contro l'Udinese di Andrea Sottil. Sarà difficile mettere in difficoltà la retroguardia titolare bianconera che finalmente è riuscita a trovare continuità e soprattutto tutti e tre i titolarissimi presenti. Resta che per un attaccante cresciuto nella seconda categoria del nostro calcio, i match fisici e di lotta potrebbero proprio essere quelli in cui spicca con le sue qualità. Andiamo a capire perché il titolare sarà il danese e non l'italiano.

Perché Petagna è fuori — Il centravanti italiano è fuori, ma parte comunque dalla panchina. Di conseguenza è quasi assicurato un suo ingresso a gara in corso. Ad oggi non è riuscito a segnare molti gol ed è proprio per questo motivo che si cercherà in tutti i modi di farlo sbloccare per il finale di stagione.