Notizie Udinese – Il Monza è in emergenza: la difesa ridotta al lumicino

Il team guidato da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua. Il punto nelle prime due giornate sta strettissimo agli uomini capitanati dal Tucu Pereyra e la squadra ha intenzione di raggiungere la prima vittoria già venerdì. Dall'altra parte ci sarà un Monza agguerrito e con molta voglia di conquistare i primi punti storici nella massima serie del campionato italiano. Inoltre va aggiunto anche un mister Stroppa in bilico e che o vince o rischia di dover salutare i suoi giocatori molto prima del previsto.

Ai brianzoli, però, non va una giusta in questa prima fase del campionato. Proprio dopo la partita contro il Napoli è sorta una vera e propria emergenza in difesa, sono diversi i giocatori che hanno dovuto alzare bandiera bianca e staranno ai box per diverso tempo. L'ultimo in ordine cronologico è il centrale arrivato dai neroazzurri: Andrea Ranocchia. Il difensore ha avuto un terribile infortunio che comprendeva una frattura del perone e di conseguenza anche un lunghissimo stop. A questa assenza va aggiunta anche quella di Pablo Marì e di Carlos Augusto e la dirigenza si trova costretta a dover operare sul mercato in vista del resto della stagione.