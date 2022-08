News Udinese – Mister Sottil fa la sua scelta: ecco il programma odierno

Il team bianconero continuerà a lavorare anche dopo il secondo incontro di questo campionato. Ecco il punto sui prossimi impegni

Redazione

Il team bianconero dopo il secondo incontro di campionato continua a giocare un ottimo calcio, ma manca ancora qualche dettaglio per poter raggiungere la prima vittoria. Il match ieri era stato impostato in maniera incredibile e infatti la squadra stava dominando sul campo da gioco e creando diverse occasioni da gol. Il match è cambiato solamente su un fallo abbastanza inutile di Nehuen Perez su Mazzocchi. Da quel momento in poi la squadra è stata comunque abile nel gestire il match e portare a casa un punto che inizia a smuovere la classifica. Il mister dopo aver raggiunto questo traguardo ha fatto il programma in vista della prossima settimana. Ecco il punto sugli allenamenti.

Quest'oggi i giocatori potranno usufruire di un giorno di riposo prima di tornare a lavoro in vista del terzo incontro di questo campionato. Da lunedì saràcompleta dedizione al match contro il Monza, in Brianza, stiamo parlando di una squadra che vuole fare la differenza e che ha fatto il possibile per restare nella massima serie. Di conseguenza si prospetta una partita molto equilibrata e in cui i dettagli faranno sicuramente la differenza. Ecco tutti i dettagli in vista del prossimo match di campionato. Andrea Sottil vuole ottenere a tutti i costi la prima vittoria.

Il punto sul prossimo incontro

La partita è in programma alle 18 e 30 di venerdì 26 Agosto. Il Monza non vede l'ora di scendere in campo per ottenere i primi punti della sua storia in Serie A. Il team di Udine, intanto, non vede l'ora di dire la sua ed ha voglia di vincere una partita. Il gioco c'è e bisogna solamente limare i dettagli per poter finalmente ottenere i grandi risultati. Cambiando rapidamente discorso, non puoi assolutamente perdere i dettagli sull'ultimo match di campionato. Ecco tutte le valutazioni della partita tra Udinese e Salernitana <<<