News Udinese / La mossa dei Friulani per battere i biancocelesti

Ormai la sconfitta per 4-0 contro l'Hellas Verona è solo un brutto ricordo. I bianconeri devono voltare pagina . La classifica però non aiuta di certo l'umore degli uomini di Gabriele Cioffi.

L'Udinese si trova al 15esimo posto in classifica con appena 24 punti, in 23 gare (ricordiamoci però che il match tra Salernitana e i friulani si dovrà giocare) a solo tre lunghezze dal quartultimo posto, occupato momentaneamente dal Venezia di Zanetti a quota 21 punti.

I friulani devono ass0lutamente ritornare in carreggiata, e quale migliore occasione se non vincere la partita di domenica sera contro i ragazzi di Sarri, sfruttando la sconfitta europea dei biancocelesti per 2-1 contro il Porto? Ora andiamo al punto: passiamo alle ultimissime novità<<<