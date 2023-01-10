C'è molta amarezza in casa Bologna per la sconfitta interna contro l'Atalanta. I rossoblù, così come a Roma, hanno disputato una buona gara sia sul piano tecnico sia sul piano dell'intensità. Il gol in avvio di Orsolini aveva illuso, poi nel secondo tempo è venuta fuori la vera Dea trascinata dal solito Hojlund. A fine gara, il tecnico Thiago Motta ha commentato: "Non siamo felici per il risultato, possiamo fare meglio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche nel secondo non abbiamo giocato male. Ma stavamo cercando il pareggio, ci siamo sbilanciati un po’ e loro hanno avuto la possibilità di segnare. Dobbiamo migliorare: è decisivo restare in partita. Gli avversari non possono arrivare due volte in porta e fare gol".

Il prossimo turno presenta un match importante per entrambe le società, in cerca di riscatto e soprattutto dei primi tre punti del 2023. A Udine non ci saranno Dominguez e Medel (squalificati) oltre ai tanti infortunati in attacco (Arnautovic e Barrow su tutti). "Gary e Nico hanno preso il giallo, ma fa parte del gioco. Loro riescono a trasmettere tanto ai compagni, ma ci sono tanti altri con la grinta. Questa è una squadra fantastica. Quando vedo una squadra con voglia in campo è una soddisfazione enorme".

Il match di Udine

Tornando sulla gara con la Dea con uno sguardo alla Dacia Arena: "Sono dispiaciuto per la partita che abbiamo fatto e il risultato. L’Atalanta nel secondo tempo ha alzato il ritmo e il livello. La partita è stata una partita equilibrata. Adesso dobbiamo riposare e, che sarà una buona sfida per noi". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri.