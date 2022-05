News Udinese – Thiago Motta non molla: “Ad Udine senza paura…”

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Nel frattempo ha detto la sua sul prossimo incontro il tecnico avversario

Il team bianconero continua il suo lavoro in vista della prossima giornata di campionato. Dopo una bellissima prova in quel di Sassuolo che ha portato un punto (che sta molto stretto al team friulano) la squadra vuole chiudere in bellezza la stagione in quel della Dacia Arena. Proprio in Friuli arriverà il team del mister al centro dell'articolo che è alla caccia degli ultimi due punti che garantirebbero la salvezza. Una situazione tutt'altro che scontata, ecco quello che bisogna sapere in vista del prossimo incontro di campionato. Il tecnico Thiago Motta ha già detto la sua sul team di Gabriele Cioffi . Le dichiarazioni dell'italo brasiliano.

Uno Spezia che arriverà alla Dacia Arena carico e con molta voglia di fare la sua partita. Una squadra che non vede l'ora di mettere in difficoltà l'Udinese e conquistare gli ultimi due punti che varrebbero la salvezza matematica. Il match si giocherà sabato 14 alle ore 18 in quella che sarà l'ultima partita del team bianconero davanti ai propri tifosi. C'è molta voglia di dare il massimo e fare bene, non si vuole lasciare nulla al caso.