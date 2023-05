Notizie Udinese – La moviola di giornata: rigore sì o rigore no? / Il giudizio

L'Udinese esce sconfitta dalla Dacia Arena di Udine, ma ciò che fa infuriare i bianconeri non è la sconfitta sul campo bensì come è arrivata. Intorno al sessantesimo minuto, l'arbitro Pairetto fischia un rigore per un contatto inesistente tra Ciro Immobile ed Adam Masina. Alla fine la decisione non è stata revisionata al VAR. Il calciatore italiano tira dagli undici metri, trasforma il calcio di rigore e si porta a casa i tre punti finali. Andiamo a vedere nel dettaglio il giudizio da parte delle più importanti redazioni sulla prestazione del direttore di gara Luca Pairetto. Per tutti e tre i quotidiani italiani il voto è unanime: 5. Sia per la Gazzetta dello Sport che per il Corriere oltre che Tuttosport il rigore non è assolutamente da fischiare. Si tratta di una simulazione da parte di Ciro Immobile che potrebbe decidere irrimediabilmente la corsa Champions. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri. Ecco le pagelle <<<