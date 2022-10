Verona-Udinese / La moviola del match: Minelli non convince tutti

Ecco il punto sull'arbitraggio della partita fatto dalle maggiori testate giornalistiche italiane, Minelli sembra non aver convinto tutti

Redazione

Il team bianconero si gode la sesta vittoria di fila e mai nessuna squadra friulana era riuscita in questa incredibile impresa. Va aggiunto anche che i diciannove punti conquistati in otto partite sono la miglior partenza nella storia della società guidata dal patron Giampaolo Pozzo. Mentre l'Udinese fa festa, però, c'è un Verona che si lecca le ferite. Il mister Gabriele Cioffiha avuto molto da ridire nel finale soprattutto per un contatto fischiato su Walace. Ecco il pensiero delle maggiori testate giornalistiche su questo fallo commesso dalla difesa veronese e da cui è nato il gol del vantaggio finale.

La Gazzetta dello Sport da al direttore di gara un 5,5 finale proprio per via del contatto e del fischio scelto nel recupero. Una decisione totalmente in disaccordo con tutti gli altri fischi effettuati nel corso dell'incontro. Per il resto il metro di giudizio è piaciuto, visto che ha scelto di arbitrare all'inglese, facendo giocare spesso e volentieri le due squadre. Il Corriere dello Sport regala una sufficienza all'arbitro che non riusciva più a dirigere un match della massima serie da ben cinque anni. Il giornale romano non si esprime sul fischio nei minuti di recupero che ha regalato la vittoria, ma d'altro canto afferma che la scelta su ammonizioni ed altri falli è stata pressoché perfetta.

Il fallo che ha creato equivoci

Siamo al tre minuti minuti dalla fine e l'Udinese è all'attacco. Su una palla a campanile arriva un contatto da parte di un difensore scaligero su Walace, per il tecnico Cioffi non è assolutamente fallo proprio per via del giudizio usato nel corso di tutto l'incontro. Sta di fatto che Minelli fischia e da lì nasce la sesta vittoria consecutiva per l'Udinese, il contatto però poteva anche essere sanzionabile visto che alla fine la spinta c'è stata. Sicuramente appellarsi ai falli non aiuta una società come il Verona in netta crisi da risultati. Restando sul tema partita, non perdere le pagelle del match. Ecco i voti di Verona-Udinese <<<