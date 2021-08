Udinese-Venezia / La moviola del match: VAR e tutte le situazioni dubbie

Ecco la moviola, diverse le decisioni sotto la lente d'ingrandimento. Scopri assieme a noi se sono state prese le scelte giuste

Redazione

Si è appena concluso il secondo impegno dell'Udinese. I friulani hanno battuto 3-0 il Venezia grazie ai gol di Nacho Pussetto, Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. L'ultima vittoria casalinga dei bianconeri risaliva allo scorso 6 marzo: 2-0 al Sassuolo. I ragazzi di Gotti salgono così a quota quattro punti in classifica. Inizio niente male. Dopo la sosta delle Nazionali, l'Udinese sarà impegnata nella gara contro lo Spezia. Sarà una ghiotta occasione per raggiungere i sette punti. Ma non corriamo troppo. C'è tempo per pensare alla prossima sfida. Intanto, andiamo a vedere tutte le situazioni incriminate e che hanno deciso il match di questa sera. Verifichiamo se sono state prese le scelte giuste oppure la terna arbitrale, supportata dal VAR, avrebbe potuto fare meglio. Sono diversi gli episodi dubbi.

Presunto rigore

Il primo dubbio avviene a metà primo tempo per un presunto contatto in area di rigore tra Pussetto e Busio. L’argentino cade, ma l’arbitro lascia correre. I replay danno ragione al direttore di gara. Lo statunitense va sul pallone. Anzi, è un semplice e comune spalla a spalla. Non commette nessun fallo. I giocatori dell'Udinese nemmeno protestano.

Gol annullato

Al settimo della ripresa c'è un' altra situazione da rivedere. Makengo allarga sulla destra per Molina che mette in mezzo un insidioso cross. È proprio il francese ad impattare il pallone, ma il suo tiro viene parato da Lezzerini. Sulla ribattuta Pussetto deposita in rete il pallone, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco. Dopo un breve silent check, Marinelli conferma la decisione. Scelta corretta.

Ammonizione Samir

Cartellino giallo sacrosanto per Samir che per non far ripartire la squadra veneta in contropiede ha placcato Lezzerini, impedendogli il rinvio. Ammonizione meritata e forse evitabile ed inutile. Si conclude così il match della Dacia Arena. Scopri assieme a noi le pagelle delle squadre. Siete d'accordo con questi voti <<<