Udinese News – Muriel: “Italia? Tornare sarebbe…” Le parole

Il talento di Luis Muriel ha da tempo attraversato l'oceano. Il giocatore colombiano è approdato all' Orlando City a partire da febbraio 2024. Nativo del 1991, ha affascinato la Serie A indossando le casacche di Lecce, Sampdoria, Fiorentina e Atalanta, oltre agli anni trascorsi all'Udinese tra il 2012 e il 2015.

In un'intervista rilasciata a Gianluca Di Marzio, l'attaccante ha espresso le sue preferenze riguardo al futuro dopo la sua avventura in MLS: "Incontrerò il mio agente e discuteremo diverse questioni. Ho ancora un anno di contratto con l’Orlando e ho preso una decisione due anni fa. Tornare in Italia? Sarebbe un desiderio per me. Dopo il primo anno ho avvertito molto la nostalgia del calcio italiano e dell'Italia. ”