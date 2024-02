Ex Udinese, Musso via da Bergamo? Ecco la sua nuova meta

L'ex portiere dell'Udinese si prepara ad una nuova avventura dopo l'esperienza in quel di Bergamo con la maglia dell'Atalanta: le ultime

Juan Musso è pronto per cambiare. L'estremo difensore argentino dopo l'esperienza non positiva con l'Atalanta, si prepara ad iniziare una nuova avventura. La perdita della titolarità a favore di Marco Carnesecchi è senza ombra di dubbio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma c'è un team che non vede l'ora di assicurarsi le sue prestazioni.