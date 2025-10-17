Udinese News – Nani: ” Lasciate stare Kosta…” Le parole del direttore

Gianluca Nani è intervenuto per fare chiarezza sul periodo dell'Udinese e per difendere l'operato di Runjaic

Lorenzo Focolari Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 12:32)

A Cremona, l’Udinese inizia il suo percorso partendo dal pareggio ottenuto con il Cagliari, ma anche dai fischi ricevuti alla fine della partita e dalle osservazioni critiche rivolte al tecnico tedesco. Il Direttore Tecnico Gianluca Nani esprime il suo sostegno al mister. “Mi piace pensare che quei fischi siano stati influenzati dall'atteggiamento di chi si aspettava una vittoria, nonostante le molte occasioni da gol non realizzate e le splendide parate di Caprile.È stata messa in discussione la prestazione? Bene, ma quella stessa prestazione avrebbe potuto portarci a un 4-1, quindi mi chiedo: quale sarebbe stata la reazione dei tifosi e dei critici in tal caso? ”

Se le critiche a Runjaic derivano dalla sconfitta contro il Cagliari e dalla partita persa con il Sassuolo, il dirigente va oltre e afferma. “Lascialo stare, Kosta! ”, ripetendo che il nostro tecnico risponde perfettamente a quanto ci si aspettava. Inoltre, io sarei più preoccupato se la squadra non generasse occasioni piuttosto che se queste venissero sbagliate”.

In sintesi, la società è contenta del lavoro di Runjaic. “È un allenatore rigoroso, che chiede tanto impegno e si allinea perfettamente con i principi di questa organizzazione, che ha sempre fatto del lavoro il suo punto fermo. Inoltre, Runjaic è riuscito a integrarsi bene anche con il pubblico, e noi lo sosteniamo tutti. Riguardo al gioco, è normale che ci sia margine di miglioramento, e ne riparleremo quando Zaniolo e gli altri saranno al top della forma”.

Una delle osservazioni mosse al tecnico riguarda il fatto che non ha ancora appreso la lingua italiana. "Comprendo che questo dettaglio possa infastidire, ma potrebbe essere ancora più fastidioso un allenatore che parla benissimo italiano e poi perde. Al momento considero questa critica infondata e ho la sensazione che si voglia a tutti i costi trovare un difetto. Tuttavia, è un aspetto su cui ci impegneremo a lavorare".