Notizie Udinese – Nani studia un colpo in extremis: il nome di mercato

Le vie del mercato si dicono infinite proprio perché fino all'ultimo secondo è possibile effettuare acquisti o cessioni fondamentali o meno per la stagione futura. L'Udinese si trova in questo limbo delicato. Da una parte Zanoli, Cheddira e Zaniolo sarebbero gli obiettivi da prendere. A questi si aggiunge l'ultimo nome studiato da Nani .

L'Udinese risulta essere uno dei club che potrebbe essere interessato al difensore francese naturalizzato algerino Jaouen Hadjam, nato nel 2003, attualmente in forza allo Young Boys e alla selezione nazionale algerina. Stando a quanto riportato da SFM Football, su questo terzino sinistro si sarebbe mossa anche la Roma, il Torino e l'Udinese, oltre a formazioni europee come il Porto e il Benfica, insieme al Lille e a una squadra spagnola della Liga.