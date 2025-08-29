mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Nani studia un colpo in extremis: il nome di mercato

Notizie Udinese – Nani studia un colpo in extremis: il nome di mercato

Il club bianconero valuta un altro colpo finale per la fascia: il giocatore proviene dallo Young Boys: ecco il nome
Lorenzo Focolari Redattore 

Le vie del mercato si dicono infinite proprio perché fino all'ultimo secondo è possibile effettuare acquisti o cessioni fondamentali o meno per la stagione futura. L'Udinese si trova in questo limbo delicato. Da una parte Zanoli, Cheddira e Zaniolo sarebbero gli obiettivi da prendere. A questi si aggiunge l'ultimo nome studiato da Nani.

L'Udinese risulta essere uno dei club che potrebbe essere interessato al difensore francese naturalizzato algerino Jaouen Hadjam, nato nel 2003, attualmente in forza allo Young Boys e alla selezione nazionale algerina. Stando a quanto riportato da SFM Football, su questo terzino sinistro si sarebbe mossa anche la Roma, il Torino e l'Udinese, oltre a formazioni europee come il Porto e il Benfica, insieme al Lille e a una squadra spagnola della Liga.

