Dopo l'arrivo di Miller, Udine potrebbe accogliere un altro giocatore scozzese. Il nome è Ross McCrorie, un terzino destro del 1998 che milita nel Bristol City. Il suo valore è inferiore ai 2 milioni di euro e il contratto scade nel 2026. Nella strategia di Runjaic, potrebbe fungere da riserva per Ehizibue o Rui Modesto.
Mercato Udinese – Nani studia un altro colpo per la difesa! Il punto
Il mercato dell’Udinese avanza e muta giorno dopo giorno: adesso sul taccuino c‘e un nome intrigante per la difesa bianconera
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, con il suo inserimento la difesa dell’Udinese sarebbe al completo. Infatti, andrebbe ad unirsi ai già confermati Solet, Thomas Kristensen, Christian Kabasele, Niccolò Bertola e Matteo Palma.
