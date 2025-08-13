Mercato Udinese – Nani studia un altro colpo per la difesa! Il punto

Il mercato dell’Udinese avanza e muta giorno dopo giorno: adesso sul taccuino c‘e un nome intrigante per la difesa bianconera

Dopo l'arrivo di Miller, Udine potrebbe accogliere un altro giocatore scozzese. Il nome è Ross McCrorie, un terzino destro del 1998 che milita nel Bristol City. Il suo valore è inferiore ai 2 milioni di euro e il contratto scade nel 2026. Nella strategia di Runjaic, potrebbe fungere da riserva per Ehizibue o Rui Modesto.