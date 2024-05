Udinese-Napoli / Gli azzurri senza Kvara? Il punto sulle condizioni

Kvicha Kvaratskhelia potrebbe alzare bandiera bianca in vista del prossimo incontro di campionato. Una notizia clamorosa che farebbe sicuramente comodo all'Udinese di Fabio Cannavaro . La punta di diamante della squadra campione d'Italia infatti non è al top e non si può escludere un possibile forfait nel corso delle prossime ore.

Ad oggi il georgiano sembra non essere pronto per la sfida visto che è stato riscontrato un risentimento muscolare. Questo non è l'unico calciatore out per il club azzurro visto che anche Zielinski e Juan Jesus potrebbero essere costretti ad alzare bandiera bianca. Adesso non ci resta che attendere i convocati e le chiarificazioni ufficiali dettate dal tecnico Calzona.