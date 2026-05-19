Manca sempre meno alla conclusione del campionato, più precisamente una sola sfida per mettere la parola fine ad una stagione decisamente positiva per la squadra allenata da mister Kosta Runjaic. L'Udinese se la dovrà vedere con il Napoli di Antonio Conte, ma arrivano delle novità importanti riguardanti i tifosi. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sui fans della squadra friulana che non potranno dire la loro e di conseguenza saranno costretti a restare a casa. Ecco la decisione del Prefetto sulla trasferta per i gruppi organizzati del Friuli Venezia Giulia.

A Napoli senza i tifosi dell'Udinese

Jurgen Ekkelenkamp, Elmas e Nicolò Zaniolo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto che per la sfida tra Napoli ed Udinese sarà vietata la cessione dei tagliandi ai residenti nella regione Friuli Venezia Giulia. Una decisione che lascia sorpresi, visto che i tifosi non potranno seguire (per l'ultima volta nel corso di questa stagione) la proprio squadra. Adesso non ci resta che attendere la sfida e di conseguenza una partita importante per un team che ha voglia di concludere nel migliore dei modi quest'annata. Difficile, ma non impossibile credere e pensare di ripetere il risultato dell'andata (1-0 con eurogol di Ekkelenkamp).