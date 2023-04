Udinese-Napoli / Cambia la data del match: non si giocherà di martedì

Cambia ufficialmente la data del prossimo incontro di campionato. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e l'Udinese non si affronteranno martedì

Cambia ufficialmente la data dell'incontro di campionato tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Udinese di Andrea Sottil. Si passerà da martedì 2 maggio a giovedì quattro maggio sempre in prima serata. Un cambiamento non da poco per tutti i tifosi della società gestita dai Pozzo che adesso dovranno liberarsi dai loro impegni a pochi giorni dal match. Una scelta facilmente criticabile da parte della Lega Calcio, visto che il Napoli non sarà né la prima né l'ultima squadra che potrebbe esultare uno scudetto fuori dalla contemporaneità del suo match. Resta una situazione unica nel suo genere e comunque quella dei bianconeri non è l'unica partita che cambia data a pochissimo dal fischio d'inizio.

Sembra essere proprio tutto apparecchiato per lo scudetto del team campano, visto che tutti i prossimi tre incontri del Napoli hanno subito un cambiamento dell'ultimo minuto. Il primo incontro che subirà un deciso cambiamento è proprio quello di domani pomeriggio contro la Salernitana. Non si giocherà più di sabato pomeriggio, ma di domenica sempre alle 15. In questo modo ci sarà tutto il tempo per poter valutare il risultato del match tra i neroazzurri di Simone Inzaghi e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Ricordiamo che in caso di non successo del team della capitale e contemporanea non sconfitta dei campani, si darebbe il via alle danze.

L'ultimo cambiamento — L'ultima partita che subisce un drastico cambiamento è quella di settimana prossima contro la Sampdoria. L'Udinese non giocherà più di domenica pomeriggio, ma di lunedì sera. In poche parole un vero e proprio calendario stravolto per le esigenze di un'altra squadra che non ha nessun collegamento con il team di Andrea Sottil. Una decisione rivedibile da parte della lega. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro. Ecco le probabili formazioni di Udinese e Lecce <<<