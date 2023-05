Udinese-Napoli / Altri cambiamenti in vista: le ultime sul fischio d’inizio

La squadra gestita da Aurelio De Laurentiis non è riuscita ieri pomeriggio a laurearsi campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Questo non dovrebbe essere un problema per nessun team, visto che mancano ancora sei giornate da giocare e di conseguenza la possibilità di potersi assicurare il campionato è solo una semplice questione di tempo. La città è già in festa da diversi giorni, alcuni anche da diverse settimane e risulta quasi anacronistico dover cambiare gli orari dei match a meno di tre giorni dalla loro disputa. Comunque non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere quali potrebbero essere le ultime idee da parte della Lega Calcio su questo match di campionato.