Udinese-Napoli / Cannavaro conferma il 3-4-2-1: ecco le probabili

Il Napoli e l'Udinese sono pronte per la prossima sfida di campionato. Ecco tutte le ultime in vista del match e le probabili formazioni

L'Udinese è pronto per la prossima sfida di campionato. La squadra di Fabio Cannavaro non può più permettersi alcun tipo di errore e deve obbligatoriamente vincere il prossimo incontro di campionato per poter ridurre la distanza dalla vetta. Andiamo a vedere le probabili formazioni in vista del match che si giocherà questo lunedì.