La prima da titolare al BluEnergy Stadium (ex Dacia Arena) è difficile da dimenticare per un calciatore di primissimo livello come Juan Arizala. Il colombiano arrivato nel corso dell'ultima sessione di mercato invernale per vestire la maglia dell'Udinese, sta cercando di prendersi sempre più minuti all'interno del team e in queste due sfide stanno arrivando le giuste occasioni per mettersi in mostra in vista della prossima stagione. Partita da titolare in un ruolo non propriamente suo, visto che ha dovuto mettersi in mostra sulla fascia destra mentre tendenzialmente occupa quella sinistra. Andiamo a vedere nel dettaglio quella che è stata la sua prestazione.

La prestazione dell'esterno bianconero

Juan Arizala e Fabio Miretti

18 passaggi su 21 riusciti (86%), 7/10 nella metà campo avversaria ma zero dribbling tentati e riusciti. Una prova tra alti e bassi che lascia sorpresi e fa storcere anche il naso visto l'impegno economico messo sul campo da gioco per arrivare alle prestazioni di un calciatore di questo livello. Un giovane di ottima prospettiva che sicuramente avrà altre chance per rifarsi, ma la prestazione di questa domenica è tutt'altro che positiva contro un avversario non proprio imbattibile. Arizala vedremo se avrà modo di rifarsi già questa domenica contro il Napoli o bisognerà attendere la prossima stagione con un ruolo da protagonista nell'Udinese.