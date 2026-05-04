I bianconeri del Friuli Venezia Giulia si avvicinano ad un rush finale di stagione che si spera possa regalare altre gioie. Tante le assenze nel corso delle ultime settimane, ma soprattutto contro il Cagliari non ci sarà una delle note positive di quest'annata, stiamo parlando di Christian Kabasele. Il difensore centrale dell'Udinese deve fermarsi per somma di ammonizioni e di conseguenza scatta la squalifica sul più bello. Adesso, però, si apre lo scenario su quello che potrebbe essere il sostituto con un difensore centrale croato che sembra essere il favorito su tutti. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli.

Il nuovo difensore centrale

Kabasele colpo di testa

Squalificato il difensore belga ex Watford, dovrebbe toccare ad uno degli acquisti più onerosi fatti dall'Udinese nel mercato invernale. Un colpo soffiato alle due società di Milano e di conseguenza potrebbe esserci spazio per Branimir Mlacic. L'alternativa al croato potrebbe essere il difensore centrale italiano Nicolò Bertola. Calciatore che ha avuto moltissimo spazio in questo inizio di stagione, ma che da qualche periodo (complici diversi fastidi muscolari) sta faticando. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul campo. Keinan Davis verso il rientro da titolare? Le ultime sulla sfida con il Cagliari <<<