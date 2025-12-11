Udinese News – Il Napoli spende energie in UCL: il punto

Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Conte: la prossima sfida sarà contro l'Udinese che ha riposato in settimana

Il Napoli continua a incontrare difficoltà in Champions League e incassa la terza sconfitta di fila fuori casa. Il Benfica di Mourinho supera la squadra campana con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Rios e Barreiro. Gli uomini di Antonio Conte non hanno mostrato una prestazione convincente e da oggi potranno iniziare a prepararsi per la partita di campionato contro l'Udinese, in programma per domenica 14 dicembre alle 15. 00.