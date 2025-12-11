Udinese News – Il Napoli spende energie in UCL: il punto

Il Napoli continua a incontrare difficoltà in Champions League e incassa la terza sconfitta di fila fuori casa. Il Benfica di Mourinho supera la squadra campana con un punteggio di 2-0, grazie ai gol di Rios e Barreiro. Gli uomini di Antonio Conte non hanno mostrato una prestazione convincente e da oggi potranno iniziare a prepararsi per la partita di campionato contro l'Udinese, in programma per domenica 14 dicembre alle 15. 00.
Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Conte: la prossima sfida sarà contro l'Udinese che ha riposato in settimana
Gli Azzurri hanno risentito della fatica accumulata nelle ultime settimane. In questo periodo l'allenatore non ha potuto contare su diversi giocatori, il che ha limitato le sue possibilità di fare delle rotazioni per dare un po' di riposo ai titolari.
Pertanto, la squadra di Runjaic dovrà essere in grado di capitalizzare sull'energia fisica e mentale superiore per cercare di ottenere un buon risultato e lasciarsi alle spalle la prestazione deludente contro il Genoa. Le ultime di mercato:Clamoroso ritorno? I Pozzo puntano al difensore <<<
