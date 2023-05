Udinese-Napoli / Il focus sul migliore: inserimenti killer di Lovric

Ecco il focus sul miglior giocatore in campo questo pomeriggio, stiamo parlando di Sandi Lovric. Il centrocampista vuole fare la differenza

Ieri sera è andata in onda una delle sfide più importanti di tutta la stagione bianconera. L'Udinese si è battuta alla pari con la società che alla fine dell'incontro si è laureata Campione d'Italia. Soprattutto nella prima frazione si è palesata tutta la qualità del team del Friuli Venezia Giulia. La squadra allenata da Andrea Sottil ha messo in seria difficoltà tutti gli avversari ed alla fine si porta a casa un punto strameritato. Tra i tanti che hanno fatto davvero bene, c'è uno che è stato sbalorditivo, andiamo a vedere di chi stiamo parlando. Ecco il focus sul miglior calciatore in campo ieri sera.

Il protagonista dell'articolo è Sandi Lovric. Quando è arrivato quest'estate dal Lugano c'erano delle aspettative, ma quest'anno sono state completamente ribaltate. Il calciatore si sta mostrando solido in tutte le fasi del campo diventando anche lui uno dei calciatori fondamentali per i bianconeri. I suo inserimenti sono una vera e propria spina nel fianco dei calciatori avversari ed infatti quasi nessuno riesce a fermarli. Anche ieri con un tocco preciso che ha fatto infilare il pallone sotto l'incrocio dei pali è riuscito a portare in vantaggio il team. Meret non ha potuto nulla, ma non solo quel tiro per entrare nel cuore dei tifosi friulani.

Quantità e qualità — Un vero e proprio mastino. Sin dai primi minuti ha aggredito tutti i calciatori del centrocampo avversario e fino a quando l'intensità del match non è calata è stato il vero e proprio fattore dell'incontro. Sicuramente in vista delle prossime stagioni ci si aspetta molto da Sandi. In queste ultime cinque partite, inoltre, potrebbe continuare con le sue giocate a fare la differenza.