Napoli – Udinese / Ecco le formazioni ufficiali: “Fuori il capitano”

Il team bianconero si prepara per scendere in campo. Intanto ecco le decisioni da parte dei due tecnici. Decisioni controverse

Il team bianconero è pronto e vuole inserire la parola continuità nel suo ruolino di marcia. Per il momento, questa è una delle poche cose che è mancata alla società friulana, anche se alla fine non è un dettaglio di poco conto. Intanto oggi si va allo stadio Diego Armando Maradona per continuare il filotto di tre risultati utili di fila e quattro nelle ultime cinque partite. L'avversario sarà il Napoli di Luciano Spalletti una squadra che crede ancora nello scudetto e darà tutto pur di portare a casa i tre punti. Sono uscite le formazioni ufficiali e di conseguenza scopri le scelte fatte dai due mister toscani.

Sono diverse le scelte inaspettate prese dai due tecnici. Luciano Spalletti farà accomodare in panchina il polacco Piotr Zielinski che nelle ultime giornate non stava rendendo al meglio, ma è sempre una sorprese quando una squadra fa a meno del suo apporto. Al suo posto ci sarà Stanislav Lobotka che cercherà di dare un' entità più equilibrata alla squadra. Per quanto riguarda la società di Udine, invece, si accomoda ancora in panchina il capitano Bram Nuytinck e invece partirà titolare l'esterno olandese Marvin Zeegelaar. Si parla di un talento che proverà in tutti i modi ad annullare le sue ultime prove poco piacevoli. Non farti raccontare il match odierno e scopri come poter seguire tutta l'incontro in live. Ecco dove vedere la partita <<<