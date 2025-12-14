Udinese-Napoli | Formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte e Runjaic

La sfida tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e il Napoli di Antonio Conte è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco le ufficiali

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Napoli di Antonio Conte è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco le ufficiali, diverse le sorprese da una parte e dall'altra con i tecnici che hanno optato per delle scelte inaspettate fino a qualche istante prima del fischio d'inizio.