La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Napoli di Antonio Conte è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco le ufficiali, diverse le sorprese da una parte e dall'altra con i tecnici che hanno optato per delle scelte inaspettate fino a qualche istante prima del fischio d'inizio.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Napoli | Formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte e Runjaic
udinese
Udinese-Napoli | Formazioni ufficiali: ecco le scelte di Conte e Runjaic
La sfida tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e il Napoli di Antonio Conte è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco le ufficiali
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All: Kosta Runjaic
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All: Antonio Conte
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Conte ha l'accordo? Arrivano 20 milioni d'offerta per i Pozzo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA