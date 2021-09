Udinese – Napoli / La fotogallery del quarto match di campionato

Finsice con una brutta sconfitta il match contro il Napoli. In realtà, l'Udinese nei primi minuti ha disputato un'ottima gara, ma il gol di Osimhen ha tagliato le gambe ai friulani. Da quel momento non c'è più stata partita. Il raddoppio è stato firmato da Rrahmani, mentre il 3-0 da Kalidou Koulibaly. Al novantesimo, il neo entrato Hirving Lozano ha arrotondato il match sul risultato di 4-0. I bianconeri, però, non devono piangersi addosso, ma pensare alla prossima sfida. Giovedì si torna in campo. Nel frattempo, vediamo le foto più belle dell'incontro. Partiamo dalla prima <<<