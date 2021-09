Udinese – Napoli / Top e flop della quarta giornata di campionato

Scopri assieme a noi il milgiore ed il peggiore della quarta giornata di campionato. Ci sono state delle sorprese

Redazione

Dopo tre risultati utili, è arrivata la prima sconfitta in campionato. Questa sera, alla Dacia Arena, non c'è stata partita. Il Napoli ha surclassato l'Udinese sotto tutti i punti di vista. Non a caso, il primo tiro in porta dei friulani è avvenuto al minuto 88. Il match è stato sbloccato da Victor Osimhen. Secondo e terzo gol sono stati segnati dai due difensori centrali: Rrahmani e Koulibaly. Nel finale, Hirving Lozano ha calato il poker. Ma andiamo a vedere il top ed il flop della gara per quanto riguarda i bianconeri. Partiamo dal primo.

Top

Oggi è veramente difficile scegliere il migliore in campo. Anzi, forse nemmeno c'è stato. Da quest' Udinese ci si aspettava assolutamente qualcosa in più. Invece, i friulani dopo il gol di Osimhen sono usciti dalla partita. Per questo motivo, abbiamo deciso di premiare il dodicesimo uomo in campo: i tifosi. L'unica cosa positiva di questa sera sono stati i supporters bianconeri che hanno incitato la squadra dal primo all' ultimo minuto. Purtroppo, i ragazzi di Gotti non sono riusciti a ripagare questo entusiasmo, ma non c'è da disperarsi. Il campionato dell'Udinese resta fin qui positivo. Ora serve cambiare pagina e ripartire. Prima, passiamo al peggiore in campo. Ecco chi è.

Flop

Tra tutti, abbiamo deciso di assegnare questo ''premio'' a Nahuel Molina. L'argentino ha faticato tantissimo sia in attacco che in difesa. Sull'azione del gol di Osimhen si fa scappare Insigne alle spalle, mentre anche per quanto riguarda la rete di Lozano si fa saltare troppo facilmente dal messicano. Per non farci mancare nulla, riceve anche un cartellino giallo per un fallo di frustrazione su Elmas. Forse, ha bisogno di riposare. Nei minuti finali, Gotti decide di sostituirlo con Brandon Soppy.