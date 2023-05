Udinese-Napoli 1-1 / Il commento del match: i partenopei sono campioni

Oggi si scende in campo per una partita che vale tantissimo, non tanto per la classifica bianconera tanto per il futuro del campionato italiano. Il Napoli ha il secondo match point per chiudere definitivamente il torneo e l'Udinese deve dare tutto per poter conquistare i tre punti e rinviare di ancora una settimana tutte le esultanze avversarie. Andiamo a vedere il commento dell'incontro, partendo dalla prima frazione.

L'Udinese parte in maniera molto attenta e lascia (almeno inizialmente) il pallino del gioco al team azzurro. Sin dall'inizio, però, i bianconeri mostrano tutta la loro fisicità e mettono in seria difficoltà i partenopei. La prima occasione da gol nasce dai piedi di Lazar Samardzic che ribalta il versante e pesca Destiny Udogie. Il laterale italiano vede l'inserimento di Lovric, viene servito e mette la palla sotto l'incrocio. Meret non può nulla e il team friulano si porta in vantaggio. Il Napoli non si demoralizza e cerca subito di riprendersi e trovare il gol che gli manca per potersi laureare Campione d'Italia. Come detto i partenopei provano a mettere in difficoltà i friulani, ma non riescono a creare delle chiare occasioni da gol. La prima frazione, infatti, si conclude con il vantaggio dell'Udinese per una rete a zero. Passiamo ai momenti salienti del secondo tempo <<<