mondoudinese udinese news udinese Udinese-Napoli | Le probabili formazioni: Runjaic sceglie la freccia

udinese

Udinese-Napoli | Le probabili formazioni: Runjaic sceglie la freccia

Udinese-Napoli | Le probabili formazioni: Runjaic sceglie la freccia - immagine 1
Il Napoli si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli su una sfida altamente complessa
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida tra l’Udinese di Mister Kosta Runjaic E gli azzurri allenati da coach Antonio Conte è alle porte. Un match decisamente impegnativo tra le mura amiche per il club friulano. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sulle probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra bianconera vuole scrivere definitivamente il futuro della difesa: torna un titolare  <<<

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Udinese-Napoli | Runjaic in conferenza: “Fascia sinistra? Ecco chi gioca…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA