Udinese-Napoli | Parla Davis: “Inizio stagione? Non sono contento”

Sfida fondamentale per l’Udinese che se la deve vedere con i campioni d’Italia in carica, stiamo parlando del Napoli di Antonio Conte. Un match decisamente complesso e in cui bisogna fare la differenza. Ecco le dichiarazioni prima del fischio di inizio del centravanti bianconero Keinan Davis.

”Non sono del tutto soddisfatto del mio inizio di stagione, come la squadra non ho avuto costanza. Io pretendo sempre tanto da me stesso. In squadra abbiamo diversi giocatori di qualità, avere Zaniolo vicino mi aiuta a migliorare. Anche oggi possiamo alzare l'asticella”.