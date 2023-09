Napoli-Udinese / Parla Sandi Lovric: “Ecco cosa serve oggi…”

Il giocatore sloveno Sandi Lovric ha detto la sua a pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra l'Udinese e il Napoli. Non sono mancate le sorprese nelle sue dichiarazioni. Quello odierno sarà senza ombra di dubbio uno di quei match che non si possono assolutamente sbagliare. Due panchine dipendono a stretto contatto con la partita dello stadio Diego Armando Maradona. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito con le dichiarazioni del calciatore bianconero .

Le parole di Sandi Lovric

"Servirà la partita perfetta”. Ha poi continuato: “Mi ricordo quel gol, anche per il Napoli era una gara importante. Oggi sappiamo che sarà difficile qui, ma vogliamo fare una grande partita”. Sandi Lovric ha anche spiegato come il tecnico ha intenzione di leggere e interpretare questo incontro: "In tutti gli aspetti, offensivo e difensivo. Dobbiamo avere coraggio con la palla, capitalizzando le occasioni, e difendere bene senza. Davanti manca solo il gol, oggi abbiamo una nuova opportunità per buttarla dentro”.