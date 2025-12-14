mondoudinese udinese news udinese Udinese 1-0 Napoli | Parla mister Runjaic: “Gara che lascia senza parole”

Udinese 1-0 Napoli | Parla mister Runjaic: "Gara che lascia senza parole"

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e gli azzurri allenati da Antonio Conte
Nicola Badursi

Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e gli azzurri allenati da Antonio Conte. Non perdiamo tempo e passiamo subito alle dichiarazioni del tecnico dell'Udinese.

Il match

"Dopo il Genoa non era scontato, ma posso dire che abbiamo avuto una gran bella reazione. Ho sofferto molto, quella odierna è una gara che non si può paragonare alle altre visto che è stata elevatissima dal punto di vista del contenuto emotivo. Siamo stati bravissimi a rimanere in partita nonostante ci avessero annullato due reti ed Ekkelenkamp ha sorpreso tutti con una rete da brividi, ma sappiamo che ha il tiro da fuori".

Bertola esterno sinistro?

"Abbiamo due esterni infortunati e contro il Genoa ha giocato Rui Modesto che ha avuto due incertezze. L'angolano lo perderemo per la Coppa d'Africa e di conseguenza abbiamo scelto di provare una nuova soluzione. Bertola sta crescendo esponenzialmente e si sta mettendo sempre di più in mostra per essere un ottimo calciatore".

Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul match. Ecco tutti i voti assegnati, le pagelle di Udinese-Napoli <<<

