Napoli – Udinese / Le parole del direttore Marino: le dichiarazioni

La squadra bianconera si avvicina all'incontro di campionato. Proprio poco prima del fischio d'inizio ha detto la sua il direttore Marino

Il team bianconero scenderà in campo tra qualche minuto per l'incontro di campionato che vedrà opporsi l'Udinese e il Napoli di Luciano Spalletti. Si parla di due squadre in forma e che cercheranno in tutti i modi di mettere in difficoltà le dirette avversarie. Soprattutto la squadra friulana vuole continuare in tutti i modi il suo processo di crescita ed inserire la parola continuità al centro del progetto. Nel frattempo proprio poco prima dell'inizio dell'incontro ha detto la sua il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Andiamo a vedere come ha commentato le due squadre e l'arrivo a questo incontro per quello che è un vero e proprio ex dell'incontro.