Udinese-Napoli: Il portoghese ci sarà? / Arriva la decisione su Beto

Il Napoli oggi sa che potrebbe essere il giorno giusto per lo scudetto. Ecco tutte le ultime sull'incontro che inizierà tra più di 24 ore

L'Udinese continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. La squadra ha grande voglia di fare la differenza e il match di giovedì sera potrebbe essere un crocevia fondamentale per questo finale di stagione. Alla Dacia Arena arriverà il Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei sono ad un solo punto dalla festa scudetto e addirittura l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore, visto che tutto dipende anche dai risultati dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere tutte le ultime sulle condizioni di uno dei calciatori più importanti per questa sfida. Ecco lo stato di forma del portoghese Beto.

Il centravanti arrivato due estati fa dalla Portimonense è stato centrale e fondamentale nel progetto di Andrea Sottil. Quest'anno sono stati messi a referto ben undici reti e l'intenzione è proprio quella di continuare ad essere un fattore per la squadra del Friuli Venezia Giulia. In questo ultimo mese, però, non tutto è andato per il verso giusto visto che il team ha dovuto spesso fare a meno delle sue prestazioni ed anche domani il rischio è molto alto. Il colpo alla strega non è stato smaltito ed anche se si è allenato con il gruppo parzialmente resta davvero difficile il suo utilizzo sul campo da gioco. A questo punto il tecnico pensa già a delle possibili soluzioni.

Le alternative per l'Udinese — Dal primo minuto (salvo clamorosi imprevisti) ci sarà di nuovo il macedone Ilja Nestorovski. Contro il Lecce ha deluso, ma contro il Napoli vuole prendersi la sua rivincita e soprattutto tornare al gol. La rete manca proprio da diversi mesi, più precisamente dal match di andata proprio contro i partenopei. Tornare a segnare sarebbe davvero importante per questo finale di stagione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Ci si prepara all'invasione azzurra <<<