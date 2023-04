Udinese-Napoli / Rischio invasione azzurra: le ultime sulla gara scudetto

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di tornare a vincere: le ultime

Udinese-Napoli rischia di essere la gara dell'anno per il popolo azzurro. Un'invasione di massa è un rischio più che elevato in quel di Udine visto che proprio quella contro i bianconeri potrebbe essere la sfida che deciderà quale team si aggiudicherà lo scudetto. Per la società campana sembra essere una semplice formalità la chiusura di questa pratica e di conseguenza il definitivo ritorno del tricolore tra le strade del capoluogo. Bisogna prepararsi nel migliore dei modi a questa possibile trasferta, motivo per cui si stanno iniziando a prendere tutte le possibili precauzioni. Andiamo a vedere tutte le accortezze che verranno prese riguardo la vendita dei biglietti.

I napoletani saranno liberi di festeggiare quanto di meritato nel corso di questa stagione, ma bisognerà rispettare determinate regole. I biglietti riservati per gli spettatori provenienti dalla regione del Sud Italia per entrare allo stadio dovranno tutti disporre di tessera del tifoso o fidelity card della società. Sicuramente non sarà semplice trovare un tagliando per tutti. Il rischio in questo caso è lo stesso vissuto l'anno scorso allo stadio Mapei casa del Sassuolo quando si è giocato contro i rossoneri di Milano. Sicuramente il pubblico friulano ha l'idea di voler riempire lo stadio e fare la differenza, ma al momento non possiamo ancora saperlo con certezza.

Una sfida importante — Prima di pensare al Napoli, però, bisogna rimanere concentrati sul match di questa settimana contro la Cremonese. Ora serve una vittoria e di conseguenza bisognerà dare tutto in campo per tornare a dominare le prossime avversarie che si presenteranno alla Dacia Arena di Udine. Non perdere tutte le ultime in vista del prossimo incontro. Dal centro sportivo Bruseschi arrivano delle novità molto importanti. Un calciatore potrebbe alzare bandiera bianca e sicuramente tocca a mister Andrea Sottil trovare un'ottima soluzione. Ecco di chi stiamo parlando: problema in attacco <<<