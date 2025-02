Si tratta di una delle partite più complesse della stagione. Il Napoli di Antonio Conte deve difendere una prima posizione dalle grinfie neroazzurre: l'Udinese di mister Runjaic non avrà per niente vita facile se vorrà salvarsi e rimanere nella parte sinistra della classifica.

Per capire come la squadra bianconera si è preparata in settimana per affrontare il match dobbiamo aspettare la giornata di domani. Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti Venerdì 7 Gennaio alle 14.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare Napoli-Udinese.