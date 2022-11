Napoli-Udinese / Top&Flop: Osimhen inarrestabile ma Bijol ci mette del suo

Sottil e i suoi ragazzi non riescono a ritrovare la via della vittoria. Si sono visti degli spunti interessanti ma così non può andare bene

Il TOP del match altri non può essere che Osimhen . Fa quello che vuole. Riconquista palloni, suona la carica per il contropiede e si getta all'arrembaggio nella metà campo bianconera. Spalletti gli aveva chiesto più gol di testa e lui lo ha accontentato. Dopo un quarto d'ora, Elmas spennella un cross perfetto proprio sulla testa dell'attaccante nigeriano che anticipa Bijol e fa un gran gol. Ed è proprio qui che volevamo arrivare.

Il FLOP del match, purtroppo, è proprio lui. Oggi non è stata la miglior prestazione di Jaka Bijol. Osimhen è stato un vicino scomodo da limitare ma il difensore sloveno oggi è stato davvero in difficoltà e, purtroppo, non si è dimostrato all'altezza della situazione. Protagonista in negativo anche nell'occasione del terzo gol. Abbocca alla finta di Elmas dandogli la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia contro Silevstri.