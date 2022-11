Napoli-Udinese | Le pagelle dell’incontro: Samardzic il migliore dei friulani

Primo tempo da spettatore. Subisce due tiri e prende due gol, ma su entrambi le conclusioni non può nulla. Nel secondo sbaglia a non uscire su Elmas in occasione del terzo gol, ma poi sempre sul macedone compie un miracolo, riuscendo con un riflesso straordinario a sventare un destro al volo angolato. In più sventa anche il tiro ravvicinato di Osimhen, negandogli la gioia della doppietta.