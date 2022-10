Udinese – Nascono le prime idee di formazione: rassegna stampa

I bianconeri si preparano al prossimo incontro di campionato. La sfida con la Cremonese per molti versi non sarà né facile né tantomeno scontata, ma la società ha intenzione di portare a casa i tre punti (costi quel che costi). Le due sconfitte dell'ultima settimana hanno fatto male e soprattutto hanno fatto abbassare le ali al team.

Mai come adesso, però, c'è il calendario che da una grandissima mano. Fino alla pausa di Gennaio, non ci sono match dalle difficoltà inaudite e di conseguenza si può puntare ad un bottino pieno che riporti la squadra in altissimo. Partiamo subito con la rassegna stampa <<<