Notizie Udinese – Natale amaro in Friuli: doccia gelata al Franchi

Il Natale 2025 arriverà nel peggiore dei modi per l’Udinese . Dopo la grande vittoria con il Napoli é arrivata la brutale sconfitta contro la Fiorentina per 5 a 1. Nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere ma l’espulsione dopo 8 minuti di gioco ha sbalzato qualsiasi pronostico.

La squadra di Runjaic si é ritrovata a lottare con un uomo in meno. Il mister ha voluto schierare la difesa a 4 con 10 uomini per cercare di rimanere in partita e vedere se Zaniolo e Davis riuscivano a combinare qualcosa. In realtà la Fiorentina ha trovato il modo di sfogarsi e ha sfruttato quegli spazi con una cattiveria unica figlia della situazione allarmante.