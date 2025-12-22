Notizie Udinese – Natale amaro in Friuli: doccia gelata al Franchi

Il Natale 2025 arriverà nel peggiore dei modi per l’Udinese. Dopo la grande vittoria con il Napoli é arrivata la brutale sconfitta contro la Fiorentina per 5 a 1. Nessuno si sarebbe mai aspettato un risultato del genere ma l’espulsione dopo 8 minuti di gioco ha sbalzato qualsiasi pronostico.
Notte da dimenticare per i friulani che tornano a casa la sconfitta più pesante della stagione e la Fiorentina trova la sua prima vittoria
La squadra di Runjaic si é ritrovata a lottare con un uomo in meno. Il mister ha voluto schierare la difesa a 4 con 10 uomini per cercare di rimanere in partita e vedere se Zaniolo e Davis riuscivano a combinare qualcosa. In realtà la Fiorentina ha trovato il modo di sfogarsi e ha sfruttato quegli spazi con una cattiveria unica figlia della situazione allarmante.
Adesso la squadra deve digerire ciò che di poco ha prodotto e affrontare un altro step della sua crescita: sapersi orientare nell’emergenza. Questo vale anche per Runjaic che a quanto pare non é riuscito a mantenere l’equilibrio necessario. Le ultime: Okoye porta a fondo i friulani: le pagelle<<<
