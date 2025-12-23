Udinese News – Tra polemiche e casi giudiziari: Natale da incubo

Runjaic sotto attacco assieme alla squadra e Okoye oltre al turno di squalifica ha concluso la storia sul suo caso scommesse

Redazione 23 dicembre 2025 (modifica il 23 dicembre 2025 | 10:18)

Clima teso in casa Udinese dopo il ko di Firenze. Dopo la sconfitta al Franchi, a Udine tutti sono sotto esame, in particolare Runjaic. Solo Zaniolo ha evitato le critiche, ma alla fine del primo tempo il tecnico ha deciso inspiegabilmente di non farlo rientrare in campo: «Ho le mie motivazioni» ha affermato al termine della partita.

Non solo la proprietà è rimasta delusa, ma anche i sostenitori. L’Associazione Udinese Club ha diramato un comunicato duro nei confronti della squadra. «È essenziale mostrare un attaccamento più forte e un rispetto totale per la maglia indossata, onorandola con dignità, impegno e sacrificio in ogni gara. Chiediamo, a partire dalla prossima partita, non solamente un risultato favorevole, ma un immediato e chiaro riscatto».

Nel frattempo, si risolve la situazione di Okoye. La compagnia di scommesse Snaitech ha deciso di ritirare la denuncia contro il portiere riguardo all’ammonizione nell’incontro con la Lazio dell’11 marzo 2024. L’Udinese ha scelto di farsi carico completamente del risarcimento del danno economico segnalato, il cui importo resta confidenziale. Le ultime di mercato: A.A.A. Cercasi portiere! I Pozzo hanno un nome