Notizie Udinese – Nazionali: due bianconeri convocati / In attesa del terzo…

In vista delle prossime gare di qualificazione al Mondiale 2022, due bianconeri sono stati convocati dalle rispettive nazionali

L' Udinese deve assolutamente uscire da questo periodo negativo. I friulani sono reduci da ben otto partite senza vittoria. L' ultimo successo risale alla trasferta di La Spezia del 12 settembre. Un mese e mezzo fa. Clamoroso. Domenica prossima, i ragazzi di Luca Gotti saranno impegnati nell'ostica sfida contro il Sassuolo. Dopo la dodicesima giornata, la Serie A si fermerà per far spazio alle gare delle nazionali. Andiamo a vedere chi sono i giocatori dell' Udinese convocati .

Nahuel Molina è diventato uno dei punti fermi dell'Argentina . Il ct Lionel Scaloni ha deciso di convocarlo anche per le gare di novembre. In particolare, la Seleccion affronterà il 13 l'Uruguay, mentre il 16 il Brasile. L'albiceleste si trova al secondo posto in classifica a quota 25 punti. L'obiettivo è ad un passo, manca un ultimo sforzo. Il laterale bianconero si giocherà il posto sulla destra con Gonzalo Montiel del Siviglia. Tuttavia, per Scaloni il titolare è proprio il giocatore dell'Udinese. Ma passiamo all'altro friulano .

Jens Stryger Larsen prenderà parte alle gare di qualificazione al Mondiale 2022 con la Danimarca. I ragazzi di Hjulmand sfideranno le Isole Faroe (12 novembre) e la Scozia (15 novembre). Tuttavia, i danesi sono già sicuri del primo posto nel girone. Ciò significa che parteciperanno al Mondiale del Qatar. Immensa soddisfazione per Larsen. L'esterno bianconero potrebbe trovare ampio spazio in questi due match. All'appello manca Destiny Udogie. Che cosa è successo? Niente di grave. Semplicemente, il ct Paolo Nicolato non ha ancora diramato la lista dei convocati per quanto riguarda l'Italia Under 21. Il classe 2002 è un punto fermo degli azzurrini e prenderà sicuramente parte alla fondamentale partita contro l'Irlanda. Nei prossimi giorni uscirà l'elenco ufficiale. Nel frattempo, torniamo a parlare di Serie A. Contro il Sassuolo, mister Luca Gotti darà spazio alle certezze. Ecco chi ci sarà. La probabile formazione <<<