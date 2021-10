News Udinese – Il programma delle nazionali / Si perderà un titolarissimo

Inizia la seconda pausa di stagione. Le nazionali saranno impegnate con i match di qualificazione ai prossimi mondiali e Nations League

Redazione

Il team bianconero è tornato a smuovere la classifica grazie al pareggio di ieri pomeriggio. Un 3-3 funambolico che permette di dormire a sogni più tranquilli ed essere pervasi da una serenità maggiore in vista dei prossimi impegni. Il campo d'allenamento resta un vero e proprio cantiere a cielo aperto, soprattutto in queste due settimane che arriveranno. Si discute sul cambio di ruolo di alcuni giocatori e soprattutto il cambio di modulo che sta studiando il mister potrebbe fare la differenza. Intanto mentre verranno attuate tutte queste modifiche, due giocatori non potranno essere presenti. Questo potrebbe essere un problema. Ecco di chi stiamo parlando.

Nahuel Molina

Il primo interessato è proprio il talento argentino che ha rinnovato la sua convocazione con l'albiceleste e sarà impegnato assieme a quest'ultima in tre diverse occasioni. Contro Paraguay, Uruguay e Perù rispettivamente l'otto, l'undici e il quindici di Ottobre. Questo potrebbe essere un problema gigantesco per la società bianconera dato che prima di venerdì l'esterno non potrà prendere l'aereo per tornare in Italia e potrebbe raggiungere la squadra solamente sabato. Con un fuso orario pazzesco e probabilmente rendere impossibile il suo schieramento dall'inizio o addirittura la sua convocazione. Andiamo a vedere anche gli impegni del secondo convocato.

Jens Stryger Larsen

Il danese è oramai da tempo uno dei punti fissi della nazionale rivelazione di questi ultimi europei. Per lui sono solo due gli impegni in programma. Il nove di ottobre contro la Moldavia e il dodici contro l'Austria. La nazionale però è già sicura della qualificazione ai prossimi campionati mondiali, di conseguenza questa sarà un'occasione per poter sperimentare. Perciò l'esterno in forza all'Udinese potrebbe essere impiegato molto meno rispetto ad altri giocatori considerati meno di lui. In conclusione non sarà un problema avere quest'ultimo titolare per il prossimo impegno che sarà contro il Bologna, dato che tra soli otto giorni potrà già tornare ad allenarsi con il gruppo.