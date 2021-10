News Udinese – Beto inizia a convincere tutti / Attenzione a Santos

Il giocatore si sta confermando devastante e pronto per il campionato italiano. A questo punto non si può fare altro che pensare al futuro

Redazione

Una partita clamorosa quella che è andata ieri in scena a Marassi. Il 3-3 finale ha valorizzato soprattutto gli attacchi delle due squadre avversarie. Infatti non a caso i migliori in campo da una parte e dall'altra sono stati tutti giocatori del reparto avanzato, da Candreva fino a Beto passando per Deulofeu e Caputo. Bisogna analizzare invece il comportamento del reparto difensivo che proprio ieri ha dato i primi segnali di stanchezza, dopo cinque partite in meno di un mese. Analizziamo nei dettagli la prestazione del talento portoghese Norberto Betuncal anche detto Beto. Proprio ieri si è aggiudicato il premio come migliore in campo.

La prestazione

Ha giocato una partita a dir poco sontuosa. Sin dal primo minuto ha messo in difficoltà la difesa blucerchiata. La prima occasione si infrange sul palo dopo esser scappato in velocità alle grinfie di Colley. La seconda invece arriva da calcio d'angolo e dopo il palo di Becao, il portoghese è il più lesto e trasforma l'occasione in gol. Il primo per lui in Serie A, ma dobbiamo pensare che questa è solo la seconda da titolare nella massima categoria del calcio italiano, anche detta: Serie A. Se il giocatore bianconero continua così bisogna fare attenzione a possibili altri sviluppi. Ecco di cosa stiamo parlando.

La nazionale

Se il talento portoghese dovesse continuare in questo modo, sicuramente verrà preso sotto osservazione da Fernando Santos, il tecnico della nazionale rossoverde. Il tecnico sta cercando anche attaccanti per il futuro, dato che Cristiano Ronaldo non potrà segnare in eterno. Di conseguenza i casting sono apertissimi e questo sarebbe un momento perfetto per inserirsi nei meccanismi della seleçao. Non finisce qua, ieri alla punta è stato assegnato un sette. Siete d'accordo con la nostra valutazione? Ecco le pagelle integrali, senza alcuna distinzione. Diverse le sorprese, dalle stelle alle stalle. Senza vie di mezzo <<<