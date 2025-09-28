Sassuolo-Udinese | Grosso celebra la vittoria nel post partita: le parole

L’allenatore neroverde ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria ottenuta oggi contro l’Udinese per 3 a 1

Mister Fabio Grosso ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa dopo il successo del Sassuolo contro l'Udinese. Ecco cosa ha detto: "Le vittorie in questo campionato richiedono prestazioni di alto livello e voglio fare i complimenti ai ragazzi perché non è stato semplice. Abbiamo avuto un inizio complicato, poiché nei primi minuti abbiamo concesso spazi, ma grazie ai due gol segnati abbiamo limitato le occasioni avverse, eccetto per quei due momenti un po' affrettati. Nella seconda frazione non siamo stati all'altezza nel gioco di squadra, alcuni hanno agito in modo individuale e loro sono riusciti a riaprire la partita; tuttavia, abbiamo concluso bene e abbiamo portato a casa una vittoria significativa, bella, che apprezziamo molto".

A che punto sono Koné e Iannoni?

"Ismael ha un grande potenziale, possiede la capacità di giocare bene, si inserisce con astuzia e ha qualità fisiche e tecniche che cerchiamo di utilizzare per collegarlo con gli attaccanti. D'altra parte, Vranckx e Matic devono fare attenzione agli inserimenti dei loro centrocampisti; quando tutto funziona, significa che stiamo giocando bene e con attenzione. Josh ha disputato una buona partita, i tre attaccanti hanno mostrato grande disponibilità anche in fase difensiva e si sono mostrati pronti a sacrificarsi quando necessario, complimenti a tutti".

Berardi ha raggiunto l'ottantesimo assist, nei cinque campionati principali ha superato i 200 tra gol e assist ed è al fianco di Messi, Suarez, Neymar e Salah. . .

"È in buona compagnia. In questi anni ha dimostrato il suo valore, ha avuto anche chance per segnare, ma è capace di rendere il gioco più fluido; è intelligente e sa come gestire le partite. Pensavo fosse stanco, ma alla fine mi ha fatto sapere che aveva ancora energia, quindi ho optato per altri cambi. Ci teniamo stretti questi ragazzi che ci offrono tanto".

Il dg dell'Udinese ha contestato l'intervento del VAR: come la vedi?

"Sono un po' superficiale perché non ho rivisto gli episodi ma dal campo mi sono sembrati episodi frettolosi, anzi nella prima Armand è uscito con un taglio sullo stinco e ci poteva stare anche un giallo e sul secondo sposta la palla. Nel 2° tempo c'era anche un episodio su Thorstvedt nell'area avversaria. Ci si potrebbe lamentare ogni volta per gli episodi, a me non piace farlo”.