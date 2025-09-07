Notizie Udinese – Neroazzurri e bianconeri e i riposi per la settimana

La sfida tra Pisa e Udinese è a 7 giorni di distanza e le squadre hanno diversi giorni di riposo per prepararsi alla settimana

Il Pisa, nella mattinata di sabato, ha completato l'ultimo allenamento della settimana. Gilardino e il suo Team Tecnico hanno deciso di offrire due giorni di riposo ai giocatori, dato che questo è l'unico fine settimana di settembre libero da impegni e considerando i numerosi appuntamenti ravvicinati che attendono il Pisa al ritorno del campionato, inclusa la Coppa Italia e nel weekend ci sarà la sfida contro l'Udinese.