Il Pisa, nella mattinata di sabato, ha completato l'ultimo allenamento della settimana. Gilardino e il suo Team Tecnico hanno deciso di offrire due giorni di riposo ai giocatori, dato che questo è l'unico fine settimana di settembre libero da impegni e considerando i numerosi appuntamenti ravvicinati che attendono il Pisa al ritorno del campionato, inclusa la Coppa Italia e nel weekend ci sarà la sfida contro l'Udinese.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Neroazzurri e bianconeri e i riposi per la settimana
udinese
Notizie Udinese – Neroazzurri e bianconeri e i riposi per la settimana
La sfida tra Pisa e Udinese è a 7 giorni di distanza e le squadre hanno diversi giorni di riposo per prepararsi alla settimana
I neroazzurri riprenderanno le sedute di allenamento martedì pomeriggio per prepararsi alla prossima partita; infatti, scenderanno di nuovo in campo domenica 14 settembre alle 15:00 contro l'Udinese. I friulani arrivano da una vittoria contro i neroazzurri dell'Inter e giungeranno alla Cetilar Arena determinati a confermarsi e a portare a casa un buon risultato.
Non perdetevi assolutamente le ultime notizie del mercato bianconero: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA