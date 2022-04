Udinese – Ufficiale il direttore di gara del prossimo incontro di campionato

Il team bianconero arriva al prossimo incontro di campionato con il vento in poppa e si prepara ad una partita incredibile

Il team bianconero vuole continuare a sognare e sostenere un momento di forma davvero incredibile. La vittoria di ieri pomeriggio potrebbe essere semplicemente la ciliegina sulla torta di una seconda parte di stagione a dir poco incredibile. Gabriele Cioffi è riuscito a cambiare totalmente gli obiettivi di un team che inizialmente lottava per non retrocedere ed ora fa paura a tutte le società del nostro campionato. Il prossimo incontro si prospetta a dir poco decisivo e la società friulana potrebbe comandare la lotta scudetto che infiamma tutto il campionato. Intanto la lega ha deciso chi arbitrerà il prossimo match . Un incontro difficile e che non si potrà sbagliare.

Con il direttore di gara in campo la corazzata di Giampaolo Pozzo ha raccolto "solamente" due vittorie, due pareggi e rimediato ben tre sconfitte. I neroazzurri non hanno mai perso quando sono stati arbitrati dal padovano ed hanno raggiunto quattro vittorie e quattro pareggi. L'ultima volta in cui si sono incontrati l'arbitro e l'Udinese è finita 2-1 per la squadra (al tempo) allenata da Andrea Pirlo con una doppietta allo scadere da parte di Cristiano Ronaldo.