Inter-Udinese | I neroazzurri strappano il pass per i quarti. Il commento

Inizia la gara e gli ospiti partono forte con Ekkelenkamp che tira da fuori e la palla esce di poco. Al quinto minuto Arnautovic aggancia una palla in profondità, arriva in area sterza, tira e il braccio destra di Kabasele causa un calcio di rigore momentaneo per l'arbitro. Arriva il richiamo del VAR che annulla la decisione di Marcenaro. L'Inter costruisce dal basso mentre l'Udinese cerca di pressare e attaccare lo spazio. Minuto 14 Asllani nel tentativo di recuperare la palla effettua una scivolata a metà campo che gli costa il primo giallo della partita. Gli uomini di Runjaic non rinunciano a giocare mettendo in difficoltà i padroni di casa. 29esimo minuto palla sbagliata di Ekkelenkamp durante la costruzione, Taremi ne approfitta prende palla, serve il taglio di Arnautovic che catalizza in rete il vantaggio per 1 a 0. Continua l'attacco dell'Inter e sempre Arnautovic serve l'inserimento di Carlos Augusto che lascia andare il sinistro respinto da Piana. Si ferma il gioco al 39esimo per un problema tra gli spettatori sugli spalti nella tribuna dietro la porta degli ospiti. Il gioco riprende dopo circa 7 minuti: angolo per l'Inter. Asllani finalizza il corner direttamente in porta: 2 a 0. Data l'interruzione sono stati assegnati 6 minuti di recupero. Finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio per due reti a zero. Passiamo alla seconda frazione <<<