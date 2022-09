Sassuolo-Udinese | Ultim’ora! I neroverdi dovranno fare a meno di due top

Dionisi contro i bianconeri dovrà far fronte a un'emergenza totale per quanto riguarda il reparto offensivo

Redazione

Oggi i bianconeri sono tornati al lavoro per preparare al meglio la sfida contro il Sassuolo in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium. Sottil dovrà rinunciare, in questa trasferta, a Masina (confermata la rottura del crociato) e molto probabilmente anche a Bijol (alle prese con una distorsione alla caviglia). Arrivano, però, negli ultimi minuti, brutte notizie anche per quanto riguarda Alessio Dionisi che contro i bianconeri dovrà rinunciare a due top della sua rosa.

Poco fa, infatti, sono arrivate cattive nuove anche sull'infermeria degli emiliani: Mimmo Berardi e Gregoire Defrel sono out per la sfida con l'Udinese e non solo. Ecco, di seguito, il comunicato del Sassuolo sui due infortunati: “Si comunica il bollettino medico dei calciatori Domenico Berardi e Gregoire Defrel. Il primo, a seguito di un contrasto di gioco contro i rossoneri ha riportato una lesione muscolare del bicipite femorale sinistro. il secondo, invece, ha evidenziato una frattura della base del V° metatarso del piede destro. Defrel sarà sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura a Cesena dal Prof. Francesco Lijoi, domani."

I tempi di recupero

Dionisi dovrà fare a meno dell'attaccante algerino per circa 2/3 mesi, con Defrel che tornerà dunque in campo solo nel 2023. Mentre per Berardi la speranza del Sassuolo è di riaverlo subito dopo la sosta di settembre, dunque per l’8a giornata di Serie A. L'esterno della Nazionale salterebbe dunque altre due partite oltre alla prossima contro i friulani. Ma è ancora presto per dirlo e non è sicuro un rientro subito dopo lo stop, dipenderà dalle prossime settimane. Già Carnevali aveva parlato di uno stop di 30-40 giorni. Al loro posto sono pronti Laurientè e Pinamonti. La squadra bianconera si gode questi nove punti in tre partite, ma deve fare il massimo sul mercato. Dopo l'infortunio di Adam Masina, serve un difensore che possa tappare i buchi. Marino ha sei obiettivi: ecco la lista <<<