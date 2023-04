News Udinese – Nessuna pausa, si riprende subito / Il punto dal Bruseschi

Il team bianconero non ha nemmeno un minuto per godersi la vittoria di ieri pomeriggio, perché bisogna iniziare a pensare ai prossimi match

L'Udinese è finalmente tornata al successo e non può fare altro che godersi questa vittoria che mancava da decisamente troppo tempo. La Dacia Arena ieri era vestita a festa e voleva a tutti i costi esultare per le giocate dei suoi campioni. Il primo tempo del team gestito da Andrea Sottil è stato davvero di ottima fattura ed infatti il match era chiuso già dopo quei pochi minuti di gioco. Adesso, però, bisogna già iniziare a pensare al prossimo incontro che sarà contro il Lecce di Marco Barone, una squadra che sta lottando per la salvezza (come la Cremonese), ma che dovrà essere affrontata allo stadio Via del Mare di Lecce.

Per il team gestito dalla famiglia Pozzo non ci sarà nemmeno un giorno di pausa e già da questo pomeriggio si ricomincerà a lavorare in vista del match di venerdì sera. Non c'è tempo per rilassarsi e soprattutto Andrea Sottil vuole imprimere un po' di continuità ad un team che ha mostrato grandi doti, ma non le sfrutta ancora per tutti e novanta i minuti. Sicuramente quella in Puglia sarà una sfida che la dirà lunga sul momento di forma che sta attraversando la società e soprattutto i giocatori. L'ottavo posto non è ancora lontanissimo e di conseguenza bisogna crederci fino alla fine.

Il programma di questo pomeriggio — Oggi andrà in scena un allenamento defaticante per tutti i giocatori che hanno giocato ieri pomeriggio. Per gli altri, invece, una seduta normale con una parte atletica ed un'altra tattica. Inoltre ci sarà l'occasione per iniziare a fare il punto sulle condizioni dei due giocatori usciti malconci dalla sfida di ieri pomeriggio. Il primo è Isaac Success e il secondo Simone Pafundi. A proposito dell'incontro giocato con la Cremonese. Non perdere tutti i voti assegnati ai giocatori bianconeri. Ecco le pagelle <<<